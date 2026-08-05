Прокуратура обжалует приговор Лерчек

Прокуратура обжалует приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), который предусматривает условный срок в пять лет, сообщает РИА Новости. Ей вменяется вывоз свыше 250 млн в рублей в ОАЭ.

Зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры, — говорится в данных суда.

Ранее источник из окружения Лерчек сообщил, что ей пришлось корректировать план лечения из-за судебного процесса. Кроме того, после вынесения приговора Чекалина продолжила заниматься здоровьем, однако из-за суда пропустила курс таргетной терапии.

До этого информированный источник сообщил, что прокуратура намерена оспорить решение районного суда в отношении Лерчек. Обвинение будет добиваться пересмотра меры пресечения в сторону усиления.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что Лерчек, намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях.