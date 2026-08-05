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05 августа 2026 в 15:03

Прокуратура обжалует приговор Лерчек

Суд зарегистрировал апелляционное представление прокуратуры на приговор Лерчек

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Прокуратура обжалует приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), который предусматривает условный срок в пять лет, сообщает РИА Новости. Ей вменяется вывоз свыше 250 млн в рублей в ОАЭ.

Зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры, — говорится в данных суда.

Ранее источник из окружения Лерчек сообщил, что ей пришлось корректировать план лечения из-за судебного процесса. Кроме того, после вынесения приговора Чекалина продолжила заниматься здоровьем, однако из-за суда пропустила курс таргетной терапии.

До этого информированный источник сообщил, что прокуратура намерена оспорить решение районного суда в отношении Лерчек. Обвинение будет добиваться пересмотра меры пресечения в сторону усиления.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что Лерчек, намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях.

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ОАЭ
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