Москвичей предупредили о погодной опасности на фоне сильной жары Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до 7 августа

Оранжевый уровень погодной опасности продлится в Москве до пятницы, 7 августа, из-за сильной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать до 18:00 мск пятницы.

В Москве с 5 по 7 августа днем ожидается сильная жара, поэтому действует оранжевый уровень погодной опасности. Период предупреждения продлится до 18 часов пятницы, — сказано в заявлении.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что самым жарким летним днем в Москве может стать 7 августа. По ее словам, в пятницу температура воздуха достигнет плюс 31 градуса, превысив рекордный показатель.

Также в Гидрометцентре сообщили, что минувший июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Средняя температура по стране превысила предыдущие рекордные показатели, фиксировавшиеся в 2010 и 2024 годах.

Кроме того, аномальная жара унесла жизни 21 человека в Южной Корее. Только за последние сутки госпитализированы 198 пациентов.