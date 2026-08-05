ВСУ ударили по донецкой больнице ВСУ ударили дроном Hornet по больнице в Донецке

ВСУ атаковали больницу в Донецке беспилотником Hornet, пишет ТАСС. В ходе удара несколько человек погибли и получили ранения.

По имеющейся информации, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса. Взрыв БПЛА повредил фасад здания, одну из несущих стен и остекление.

Ранее семь жителей Белгородской области пострадали в результате ударов беспилотников по региону. ВСУ атаковали хутор Масычево, село Илек-Кошары, поселок Пролетарский и город Шебекино.

Кроме этого, один человек погиб из-за ночной атаки украинской армии по Крыму. Еще один человек получил ранения. Губернатор республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родственникам погибшего.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что две трети вражеских беспилотников летят в сторону столицы. При этом их количество кратно увеличилось за последние месяцы.