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15 июля 2026 в 16:25

Донецк погрузился во тьму после массовой аварии на подстанциях

Почти 90 тыс. абонентов остались без света в Донецке после отключения подстанций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отключение 768 трансформаторных подстанций оставило без электроэнергии почти 88 тыс. абонентов в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в МАКСе. По его словам, работы по восстановлению электроснабжения уже начались.

По информации АО «Юго-западная электросетевая компания» «Донецкэнерго», в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Киевском и Калининском районах произошло отключение 768 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 88 267 абонентов, — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что более 70 бригад компании «Россети Московский регион» устраняли последствия циклона, который вызвал локальные перебои с электроснабжением на севере Подмосковья. Энергетики призывали жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе существенно снижен лимит потребляемой энергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона. Он добавил, что электричество может отсутствовать до шести часов.

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