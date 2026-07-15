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15 июля 2026 в 12:29

Пакет с неожиданным содержимым привел мужчину к уголовному делу

В Донецке задержали мужчину с боевым оружием и 655 патронами в пакете

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Полицейские задержали мужчину с боевым оружием и боеприпасами в пакетах на одной из улиц Кировского района Донецка в ДНР, сообщили в пресс-службе МВД по региону в мессенджере МАКС. Задержанным оказался ранее судимый местный житель.

Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД и УМВД России «Макеевское» задержали ранее судимого местного жителя. <...> Мужчина нес несколько пакетов, при осмотре которых полицейские обнаружили и изъяли три сигнальные ракеты, две гранаты и два запала, четыре снаряда для гранатомета (ВОГ), предмет, внешне схожий с автоматом, семь магазинов к нему и 655 патронов, — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что, по словам задержанного, оружие он обнаружил на чердаке частного дома, где выполнял строительные работы, после чего упаковал его в пакеты и направился домой. После экспертизы изъятого оружия будет принято решение о возбуждении уголовного дела, по которому мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы со штрафом.

Ранее в Росгвардии сообщили о задержании жителя Москвы, который пытался пронести наркотики на территорию больницы, спрятав их в выпечке. При проверке у мужчины изъяли пакет с круассанами, внутри которого находились два свертка с порошкообразным веществом.

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