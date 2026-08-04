Эксперт по ЖКХ ответила, как меньше платить за коммунальные услуги Эксперт по ЖКХ Москвина: своевременные платежи позволят сэкономить на ЖКУ

Своевременное погашение платежей ЖКУ позволит сэкономить, рассказала URA.RU вице-президент «Гильдия управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина. Она отметила, что это поможет избежать дополнительных расходов в виде пеней и платежей по нормативу.

Если собственник платит по прямому договору ресурсоснабжающей организации — это одно дело. А если через свою управляющую компанию — другое. Между этими компаниями есть свой договор. И если вовремя одни другим деньги не отправляют, образуется пеня, которая ложится на плечи потребителя, — объяснила Москвина.

Эксперт по ЖКХ подчеркнула, что показания по расходу воды и электроэнергии необходимо передавать с 20-го по 25-е число каждого месяца. По ее словам, если не передавать показания два месяца подряд, платеж выставят по нормативу, что обойдется значительно дороже.

Ранее адвокат Светлана Жмурко рассказала, что в период отпуска можно сэкономить на некоторых услугах ЖКХ, в частности на горячей и холодной воде, отведении стоков и обращении с ТКО. Если в квартире есть приборы учета вышеуказанных ресурсов и собственник отключил все это оборудование при отъезде, то платить за эти услуги ему не придется, поскольку показания будут нулевые.