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04 августа 2026 в 15:17

Эксперт по этикету дала советы, как выстроить личные границы в рабочем чате

Эксперт по этикету Лукинова: в рабочих чатах нужно устанавливать правила общения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В рабочих чатах следует заранее устанавливать правила общения, например промежуток времени, в ходе которого можно присылать сообщения, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на эксперта по цифровым коммуникациям и этикету Ольгу Лукинову. По ее словам, коллегам, которые делятся информацией ночью, лучше не грубить, а в спокойном тоне объяснить о недопустимости подобного.

Хорошая формулировка всегда начинается со слов: «Давайте договоримся», — отметила Лукинова.

По ее словам, сотрудники могут заранее договориться о каналах связи: срочные вопросы — по телефону, документы — по электронной почте, а мессенджер — для коротких уточнений. Важно также четко определить время для делового общения. Такая договоренность вовсе не запрещает работать в ночное время — пользователи по возможности смогут воспользоваться отложенной отправкой или функцией доставки без звука.

Эксперт добавила, что ее исследование показало: 40–60% времени работников уходит на переписки, звонки и видеовстречи. При этом наибольший стресс у них вызывает не объем, а качество общения — хаотичные совещания, отрывочные сообщения и бесполезные обсуждения.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева заявила, что громкие разговоры, неуместные обсуждения личной жизни, перекусы на рабочем месте, а также прослушивание контента без наушников чаще всего раздражают коллег. Кроме того, по ее словам, в профессиональном обществе не одобряется распространение сплетен.

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