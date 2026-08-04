Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени

Чтобы поддержать здоровье печени, рекомендуется есть больше брокколи, брюссельской и цветной капусты, бобовых и морской рыбы, посоветовала в беседе с «Москвой 24» диетолог-нутрициолог Александра Разаренова. Среди полезных напитков врач выделила натуральный кофе.

Прежде всего [пользу для печени принесут] самые разные овощи, особенно крестоцветные, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста. Они содержат сульфорафан, который позитивно влияет на функционирование органа. Считается, что умеренное употребление натурального кофе (в пределах трех чашек в день) без большого количества сахара связано с более низким риском прогрессирования фиброза и цирроза печени, — отметила Разаренова.

Бобовые полезны для печени за счет высокого содержания клетчатки и растительного белка. Морская рыба, в свою очередь, — отличный источник омега-3 жирных кислот, оказывающих противовоспалительный эффект и улучшающих отток желчи.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что повторный разогрев овощей приводит к утрате их полезных свойств. При этом, по ее словам, на сохранность витаминов влияет не способ приготовления, а температура.