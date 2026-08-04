В ГД призвали вернуть моду на «Елен и Владимиров» при выборе имени ребенку Депутат Буцкая призвала называть детей Еленами и Владимирами вместо Афин и Аидов

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала называть детей традиционными Еленами и Владимирами вместо Афин и Аидов. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что родителям стоит думать, как будет жить ребенок с тем или иным именем.

Как мы знаем, с точки зрения закона цифры, числительные и буквенно-цифровые обозначения не могут использоваться в качестве имя. Также не допускаются бранные слова и указания на ранги, должности или титулы. Других ограничений у родителей нет. Другое дело, что они должны каждый раз думать о том, как с определенным именем будет жить ребенок. Конечно, очень хотелось бы, чтобы у нас вернулось время Татьян, Елен, Викторов и Владимиров. И я уверена, что оно все-таки настанет, — сказала Буцкая.

Она подчеркнула, что имя, данное ребенку, не должно осложнять его жизнь в будущем. По словам депутата, несколько смущает, когда, к примеру, девочек называют мужскими именами. Однако, отметила парламентарий, в России нет закона, регулирующего этот вопрос, поэтому вся ответственность лежит на родителях.

Ранее психолог-консультант Ольга Казак заявила, что дети с необычными именами могут стать жертвами школьного буллинга. По ее словам, ребенок, попадая в социум, рискует столкнуться с жестокостью со стороны сверстников.