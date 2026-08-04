В России раскрыли роль детей в киевском терроре

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04 августа 2026 в 16:28

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Львова-Белова: Украина все чаще вовлекает детей в террористические акты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина все чаще вербует детей и подростков в террористические акты, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на сессии в рамках форума «Территория смыслов» в Сенеже. Она отметила важность работы с обеспечением безопасности в интернете, где чаще всего и пытаются рекрутировать несовершеннолетних, пишет РИА Новости.

Тема безопасности в интернете, особенно для наших детей и подростков, сейчас особо актуальна. Мы видим, что все чаще они подвергаются вербовке, привлечению в разную террористическую деятельность, попадают под влияние мошенников. Часто на том конце оказываются люди с Украины, — заявила омбудсмен.

Львова-Белова рассказала, как встречалась в колониях и СИЗО с подростками, которых вовлекли в террористическую деятельность. По ее словам, они бы не поддались на вербовку, если бы заранее знали о способах рекрутирования.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что уже готовятся видеоролики для детей и родителей. С их помощью граждане узнают, что нужно делать при подозрениях на вербовку.

Ранее руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин отметил рост террористических случаев с участием несовершеннолетних. Так, за первое полугодие 2026 года правоохранители возбудили 31 уголовное дело против подростков.

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