Кобахидзе объяснил, откуда у оппозиции в Грузии возникла нелюбовь к России

Кобахидзе объяснил, откуда у оппозиции в Грузии возникла нелюбовь к России Премьер Кобахидзе: оппозиция в Грузии стала русофобской по указанию внешних сил

Оппозиция в Грузии стала негативно относиться к России по указке извне, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсетях. По его словам, у граждан Грузии «без родины» больше болит сердце за Украину, чем за собственную страну.

У граждан Грузии «без родины» больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, потому что у них такая директива, — написал Кобахидзе.

Политик назвал чувства оппозиции фальшивыми и подчеркнул, что она выполняет приказы внешних сил. Их родиной, по его мнению, является не Грузия, а «глубинное государство».

Ранее Кобахидзе заявлял, что скандал с избиением россиянки в Грузии раздувают иностранные агенты внутри страны. По его словам, они стараются посеять ненависть в государстве.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии из-за ее самостоятельного политического курса. По мнению дипломата, стремление властей в Тбилиси проводить национально ориентированную политику вызывает острое раздражение у зарубежных оппонентов.