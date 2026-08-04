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04 августа 2026 в 17:15

Кобахидзе объяснил, откуда у оппозиции в Грузии возникла нелюбовь к России

Премьер Кобахидзе: оппозиция в Грузии стала русофобской по указанию внешних сил

Ираклий Кобахидзе Ираклий Кобахидзе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Оппозиция в Грузии стала негативно относиться к России по указке извне, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на своей странице в соцсетях. По его словам, у граждан Грузии «без родины» больше болит сердце за Украину, чем за собственную страну.

У граждан Грузии «без родины» больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, потому что у них такая директива, — написал Кобахидзе.

Политик назвал чувства оппозиции фальшивыми и подчеркнул, что она выполняет приказы внешних сил. Их родиной, по его мнению, является не Грузия, а «глубинное государство».

Ранее Кобахидзе заявлял, что скандал с избиением россиянки в Грузии раздувают иностранные агенты внутри страны. По его словам, они стараются посеять ненависть в государстве.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии из-за ее самостоятельного политического курса. По мнению дипломата, стремление властей в Тбилиси проводить национально ориентированную политику вызывает острое раздражение у зарубежных оппонентов.

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