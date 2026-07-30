Баклажаны с ореховой начинкой, которые удивят: готовим настоящие бадриджани по-грузински — пряно и ароматно

Баклажаны с ореховой начинкой, которые удивят: готовим настоящие бадриджани по-грузински — пряно и ароматно

Когда хочется чего-то яркого и небанального из баклажанов, готовлю бадриджани — грузинскую закуску, где ореховая паста играет главную роль. В отличие от обычных рулетиков с сыром, здесь все держится на насыщенном ореховом вкусе с чесночной нотой, кориандром и имеретинским шафраном.

Что понадобится

2 средних баклажана, 200 г грецких орехов, 3–4 зубчика чеснока, 1 пучок кинзы (или петрушки), 1 ст. л. винного уксуса (или лимонного сока), 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. молотого кориандра, соль по вкусу, 2–3 ст. л. воды (для пасты), оливковое или растительное масло для запекания, гранатовые зерна для украшения.

Как я готовлю

Баклажаны нарезаю тонкими пластинами вдоль (толщиной 0,5 см). Выкладываю на противень с пергаментом, смазываю маслом с обеих сторон, солю. Запекаю при 200 °C 15–20 минут до мягкости и золотистого цвета.

Грецкие орехи измельчаю в блендере до состояния мелкой крошки. Добавляю чеснок, кинзу, хмели-сунели, кориандр, соль, уксус и немного воды. Взбиваю до однородной пасты (консистенция густого хумуса) .

На каждый остывший баклажановый ломтик наношу 1–2 ч. л. ореховой пасты, распределяю равномерно. Сворачиваю рулетиком, выкладываю швом вниз.

Украшаю гранатовыми зернами и свежей кинзой. Убираю в холодильник минимум на 30 минут, чтобы рулетики пропитались.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня поразило, насколько нежными и одновременно упругими остаются ломтики баклажанов после запекания — они не превращаются в кашу, а держат форму. А ореховая паста получается бархатистой и словно обволакивает все пряной остринкой. Подаю строго с гранатовыми зернами — они добавляют тот самый кисло-сладкий взрыв, без которого вкус уже не тот.