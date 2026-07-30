Натираю яблоки в кефир — к завтраку пеку нежные оладьи-пышки: воздушнее панкейков и без дрожжей

Беру яблоки, натираю на крупной терке вместе с кожурой, добавляю кефир, яйцо, муку и немного соды — тесто получается как густая сметана. Жарю на разогретой сковороде до золотистой хрустящей корочки. Оладьи поднимаются, становятся пышными, с пористой серединкой и карамельными краями. Яблоки дают сочность и легкую кислинку, а кефир делает их невесомыми. Сверху можно посыпать сахарной пудрой или полить медом — они исчезают мгновенно. Готовятся за 15 минут, продукты всегда под рукой, а результат радует всех. Отличный способ начать день вкусно и без лишней возни.

Для приготовления понадобится: 2 крупных яблока (кисло-сладких), 200 мл кефира, 1 яйцо, 150 г муки, 2 ст. ложки сахара, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоки натрите на крупной терке. Смешайте с кефиром, яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку и соду, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими с медом, сметаной или сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла таких оладий — домашние съели за завтраком, даже дети, которые не любят яблоки, просили добавки. Я добавила в тесто корицу и ваниль, а количество сахара уменьшила до 1 ложки. Кстати, вместо кефира можно взять простоквашу. Находка, а не рецепт!