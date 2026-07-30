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30 июля 2026 в 12:11

В Ozon назвали повреждение инфраструктуры одним из ключевых рисков

Ozon сообщил о мерах по защите инфраструктуры от внешних воздействий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Ozon принимает комплекс мер для защиты инфраструктуры от внешних воздействий, говорится в квартальном отчете компании. В компании заявили, что работают над снижением возможных рисков для своих объектов.

В Ozon отметили, что подобные угрозы могут привести к локальным перебоям в операционной деятельности, дополнительным расходам и потерям. Кроме того, существует риск вывода из эксплуатации или обесценения основных средств группы.

В компании подчеркнули, что руководство реализует меры по минимизации возможных последствий. При этом учитываются особенности рисков, доступные технологические решения и требования действующего законодательства.

Ранее Ozon уведомил продавцов о повышении стоимости страхования товаров. При этом компания сохранила действующие условия покрытия, включая защиту от последствий атак БПЛА, признанных терактом или диверсией.

До этого адвокат Екатерина Лебедева заявила, что покупателям должны возместить стоимость оплаченных товаров, которые сгорели на складах Wildberries в результате атак БПЛА. Однако, по ее словам, это произойдет в том случае, если аналогичной продукции нет на других объектах.

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