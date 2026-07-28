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28 июля 2026 в 11:30

Wildberries и Ozon пошли на серьезные изменения из-за ФАС

Wildberries и Ozon изменили сроки выплат продавцам по требованию ФАС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Wildberries и Ozon синхронизировали выплаты продавцам до 30 дней с момента реализации товара по требованию Федеральной антимонопольной службы, сообщила пресс-служба ФАС на сайте. Компании представили соответствующие отчеты.

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС. Компании представили отчеты об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства. <...> Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней, — уточнили в ведомстве.

Также с 31 июля Ozon введет изменения в карточки товаров, площадка заменит обозначение «Оригинал» на «Бренд проверен», что отражает фактические действия при проверке оригинальности товаров. Кроме того, обе компании также отменили привязку тарифов на логистику к цене товара.

Ранее адвокат Екатерина Лебедева заявила, что покупателям должны возместить стоимость оплаченных товаров, которые сгорели на складах Wildberries в результате атак БПЛА. По ее словам, это произойдет в том случае, если аналогичной продукции нет на других объектах.

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