Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику потребовал от нового правительства отменить запрос еще на одно повышение тарифов на газ, передает РИА Новости. Он сделал свое заявление во время протестной акции в Кишиневе.

Мы требуем отменить запрос на повышение тарифов. Пусть власти найдут дешевый газ и закупят его, — заявил экс-глава правительства.

Кику отметил, что расходы на транспортировку газа в стране выросли в шесть раз за полгода. Тарифы на распределение также подросли более чем в два раза. Оппозиция хочет обсудить с энергетическим сектором сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что в митинге участвуют представители Партии социалистов, Партии коммунистов, Партии развития и объединения Молдовы, Гражданского конгресса, Движения национальной альтернативы, «Демократии дома» и других формирований. Демонстрация носит мирный характер.

Кроме того, удары ВСУ по порту Новороссийска привели к дефициту дизельного топлива в Молдавии. Ситуацию усугубило обмеление реки Дунай. Из-за него у судов возникли проблемы с навигацией.