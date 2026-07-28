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28 июля 2026 в 11:58

Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства

РИА Новости: экс-премьер Молдавии Кику потребовал отменить повышение цен на газ

Ион Кику Ион Кику Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику потребовал от нового правительства отменить запрос еще на одно повышение тарифов на газ, передает РИА Новости. Он сделал свое заявление во время протестной акции в Кишиневе.

Мы требуем отменить запрос на повышение тарифов. Пусть власти найдут дешевый газ и закупят его, — заявил экс-глава правительства.

Кику отметил, что расходы на транспортировку газа в стране выросли в шесть раз за полгода. Тарифы на распределение также подросли более чем в два раза. Оппозиция хочет обсудить с энергетическим сектором сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что в митинге участвуют представители Партии социалистов, Партии коммунистов, Партии развития и объединения Молдовы, Гражданского конгресса, Движения национальной альтернативы, «Демократии дома» и других формирований. Демонстрация носит мирный характер.

Кроме того, удары ВСУ по порту Новороссийска привели к дефициту дизельного топлива в Молдавии. Ситуацию усугубило обмеление реки Дунай. Из-за него у судов возникли проблемы с навигацией.

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