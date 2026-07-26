Трое детей погибли из-за отравления газом в российском регионе В Махачкале возбудили дело после гибели троих детей из-за отравления газом

Трое детей погибли в результате отравления газом в частном доме в Махачкале, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Дагестану в социальной сети «ВКонтакте». Трагедия произошла вечером 25 июля на улице Бугленской.

По предварительным данным, дети остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, который находился в свободном доступе. Помещение быстро заполнилось газом, в результате чего трое несовершеннолетних получили смертельное отравление.

В отношении владельца дома возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей и 75-летней женщины при пожаре. Возгорание произошло в квартире дома в селе Большие Ключищи.

До этого сообщалось, что два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.