Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 10:07

Трое детей погибли из-за отравления газом в российском регионе

В Махачкале возбудили дело после гибели троих детей из-за отравления газом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трое детей погибли в результате отравления газом в частном доме в Махачкале, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Дагестану в социальной сети «ВКонтакте». Трагедия произошла вечером 25 июля на улице Бугленской.

По предварительным данным, дети остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, который находился в свободном доступе. Помещение быстро заполнилось газом, в результате чего трое несовершеннолетних получили смертельное отравление.

В отношении владельца дома возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух детей и 75-летней женщины при пожаре. Возгорание произошло в квартире дома в селе Большие Ключищи.

До этого сообщалось, что два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Регионы
Дагестан
Махачкала
дети
отравления
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе из-за непогоды задерживаются 89 поездов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Названо крупнейшее месторождение золота в России
Стали известны сроки восстановления ДНР после прекращения огня
«Не заинтересован в мире»: Мендель рассказала о главном интересе Зеленского
Непогода в одном из регионов унесла жизнь россиянина
Пугачева заявила о готовности дать концерт в Киеве
В ГД призвали изменить статус СВО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем
«Север» объявил охоту на Starlink Маска на Украине
В Москве произошла трагедия, когда девочка оперлась на москитную сетку
Эксперт рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина
Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары
Почти 20 дронов атаковали российский регион за сутки
«Союз МС-28» с российско-американским экипажем отстыковался от МКС
Китай спас десятки моряков с затонувшего судна во Вьетнаме
Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
«Русские победят»: в США объяснили, во что превращается Украина
Трое детей погибли из-за отравления газом в российском регионе
В МЧС раскрыли новые детали поисковой операции на Эльбрусе
СК раскрыл основное направление работы по делу о терактах на Ставрополье
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.