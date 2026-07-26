Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары

Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары

На фоне аномальной жары Европу охватили пожары, которые уже привели к человеческим жертвам. Так, по меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара на юге Испании. Инцидент зафиксирован в населенном пункте Бедар, где жители, вопреки советам властей, решили покинуть опасную зону на личных автомобилях. Во время движения колонна попала в огненную западню: четверо погибли, не выбравшись из салонов машин, а еще восемь человек бросили транспорт и попытались спастись пешком, однако также не смогли избежать гибели.

Судьба 23 граждан на данный момент остается неизвестной — спасательные службы продолжают поиски, чтобы установить их местонахождение. Это возгорание уже называют одним из самых крупных по числу человеческих потерь среди всех природных пожаров, когда-либо происходивших в Испании.

Вместе с этим в Мадриде был введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Министерство обороны европейской страны также опубликовано видео с кадрами масштабных возгораний, на которых запечатлены большие очаги огня и охваченные пламенем территории.

Пожары бушуют и во Франции. Власти приняли решение эвакуировать свыше 60 тыс. человек. Наиболее тяжелая обстановка отмечена в департаментах Жиронда и Ланды на юго-западе страны. В Жиронде огонь прошел уже 10 тыс. гектаров, при этом за последние несколько дней пламя уничтожило 80 домов, из них 50 — полностью.

В Ландах, у коммуны Бискаррос, площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. гектаров, и справиться с ним пока не удается, поэтому 23 тыс. жителей были вывезены. На тушение в двух регионах брошены 1,7 тыс. пожарных, а также 330 военнослужащих и жандармов, помогающих с эвакуацией. Кроме того, в операции задействованы авиационная техника — самолеты и вертолеты.

Помимо этого, в похоронной сфере Франции начался кризис, вызванный рекордной жарой в конце июня. Он заставил директора орлеанского бюро Готье Катона арендовать пять рефрижераторных контейнеров для хранения тел, число которых оказалось втрое выше обычного. За почти четверть века профессиональной деятельности он впервые столкнулся с подобным размахом.

Как отметил Катон, наиболее тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где все развивалось по экстренному сценарию, и лишь затем избыточная смертность достигла Орлеана. Летний сезон 2026 года обнажил три давние системные проблемы страны: влияние глобального потепления, демографическое старение населения и нехватка государственного финансирования климатической адаптации.

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