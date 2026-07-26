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26 июля 2026 в 10:23

Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары

Лесной пожар в Бургоондо, Испания Лесной пожар в Бургоондо, Испания Фото: Carlos Luján/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На фоне аномальной жары Европу охватили пожары, которые уже привели к человеческим жертвам. Так, по меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара на юге Испании. Инцидент зафиксирован в населенном пункте Бедар, где жители, вопреки советам властей, решили покинуть опасную зону на личных автомобилях. Во время движения колонна попала в огненную западню: четверо погибли, не выбравшись из салонов машин, а еще восемь человек бросили транспорт и попытались спастись пешком, однако также не смогли избежать гибели.

Судьба 23 граждан на данный момент остается неизвестной — спасательные службы продолжают поиски, чтобы установить их местонахождение. Это возгорание уже называют одним из самых крупных по числу человеческих потерь среди всех природных пожаров, когда-либо происходивших в Испании.

Вместе с этим в Мадриде был введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Министерство обороны европейской страны также опубликовано видео с кадрами масштабных возгораний, на которых запечатлены большие очаги огня и охваченные пламенем территории.

Пожары бушуют и во Франции. Власти приняли решение эвакуировать свыше 60 тыс. человек. Наиболее тяжелая обстановка отмечена в департаментах Жиронда и Ланды на юго-западе страны. В Жиронде огонь прошел уже 10 тыс. гектаров, при этом за последние несколько дней пламя уничтожило 80 домов, из них 50 — полностью.

В Ландах, у коммуны Бискаррос, площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. гектаров, и справиться с ним пока не удается, поэтому 23 тыс. жителей были вывезены. На тушение в двух регионах брошены 1,7 тыс. пожарных, а также 330 военнослужащих и жандармов, помогающих с эвакуацией. Кроме того, в операции задействованы авиационная техника — самолеты и вертолеты.

Помимо этого, в похоронной сфере Франции начался кризис, вызванный рекордной жарой в конце июня. Он заставил директора орлеанского бюро Готье Катона арендовать пять рефрижераторных контейнеров для хранения тел, число которых оказалось втрое выше обычного. За почти четверть века профессиональной деятельности он впервые столкнулся с подобным размахом.

Как отметил Катон, наиболее тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где все развивалось по экстренному сценарию, и лишь затем избыточная смертность достигла Орлеана. Летний сезон 2026 года обнажил три давние системные проблемы страны: влияние глобального потепления, демографическое старение населения и нехватка государственного финансирования климатической адаптации.

Самые яркие фото — в галерее NEWS.ru.

Долина Тьетар на юге провинции Авила в Испании после лесного пожара
Долина Тьетар на юге провинции Авила в Испании после лесного пожара
Фото: Mateo Lanzuela/Keystone Press Agency/Global Look Press
Местная жительница в медицинской маске из-за смога, наполнившего город в результате лесных пожаров в городе Альморокс, Испания
Местная жительница в медицинской маске из-за смога, наполнившего город в результате лесных пожаров в городе Альморокс, Испания
Фото: Juanma Jiménez/Keystone Press Agency/Global Look Press
Люди наблюдают за пожаром в Сан-Мартин-де-Вальдейглесьяс, Испания
Люди наблюдают за пожаром в Сан-Мартин-де-Вальдейглесьяс, Испания
Фото: A. Pérez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press
Люди покидают затянутый смогом город из-за угрозы пожара, Испания
Люди покидают затянутый смогом город из-за угрозы пожара, Испания
Фото: Carme Ripoll/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пожарные во время тушения лесного пожара в Сан-Мартин-де-Вальдейглесьяс, Испания
Пожарные во время тушения лесного пожара в Сан-Мартин-де-Вальдейглесьяс, Испания
Фото: A. Pérez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вертолет во время тушения пожара в Валь-де-Ушо, Испания
Вертолет во время тушения пожара в Валь-де-Ушо, Испания
Фото: Carme Ripoll/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании
Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press
Смог в Мадриде, Испания
Смог в Мадриде, Испания
Фото: Carlos Luján/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лесной пожар в Сан-Мартин-де-Вальдейглесьяс, Испания
Лесной пожар в Сан-Мартин-де-Вальдейглесьяс, Испания
Фото: A. Pérez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании
Фото: Carlos Luján/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия лесного пожара в Бургоондо, Испания
Последствия лесного пожара в Бургоондо, Испания
Фото: Mateo Lanzuela/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лесной пожар в Ла-Адраде, Испания
Лесной пожар в Ла-Адраде, Испания
Фото: César Vallejo Rodriguez/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лесной пожар на трассе в районе Мадрида, Испания
Лесной пожар на трассе в районе Мадрида, Испания
Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press
Столбы дыма от лесных пожаров к юго-востоку от приморского курорта Лаканау-Оушен во Франции
Столбы дыма от лесных пожаров к юго-востоку от приморского курорта Лаканау-Оушен во Франции
Фото: Jan Athmann/dpa/Global Look Press
Лесной пожар в Жиронде, Франция
Лесной пожар в Жиронде, Франция
Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пожарные во время тушения лесного пожара в Жиронде, Франция
Пожарные во время тушения лесного пожара в Жиронде, Франция
Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Борьба с лесными пожарами с помощью авиации во Франции
Борьба с лесными пожарами с помощью авиации во Франции
Фото: Christoph Rutenkolk/IMAGO/Global Look Press
Европа
пожары
жара
Франция
Испания
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