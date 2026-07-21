Похоронные бюро Франции не справляются с наплывом умерших от жары Похоронное бюро во Франции арендовало рефрижераторы для тел из-за жары

Рекордная жара, обрушившаяся на Францию в конце июня, привела к кризисной ситуации в похоронной отрасли: директор бюро в Орлеане Готье Катон был вынужден арендовать пять рефрижераторных контейнеров для хранения тел, число которых выросло втрое по сравнению с обычными показателями, передает Reuters. За почти 25 лет работы он впервые столкнулся с таким масштабом.

По словам Катона, наиболее сильно пострадал парижский регион, где ситуация развивалась по кризисному сценарию, а затем волна смертности докатилась до Орлеана. Лето 2026 года обнажило три долгосрочные проблемы, с которыми столкнулась страна: последствия глобального потепления, старение населения и недостаточное финансирование государством мер по адаптации к климатическим изменениям.

Аномальные температуры, наступающие все раньше с каждым годом, спровоцировали беспрецедентные лесные пожары под Парижем, закрытие школ и перегрузку больниц. Особенно тяжело жара ударила по пожилым людям, проживающим в плохо вентилируемых домах и домах престарелых, ускорив их гибель.

Ранее сообщалось, что во второй половине июня в Европе наблюдалась экстремальная жара, которая привела к гибели как минимум 14 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Германии — около 6,8 тыс.