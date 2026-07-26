В российском регионе из-за непогоды задерживаются 89 поездов

В Ростовской области из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram-канале. Отмечается, что максимальное время отставания от графика составляет до восьми часов.

В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

Представители компании добавили, что в настоящее время работа подстанций восстановлена. К устранению последствия стихии было привлечено более 100 железнодорожников и 10 единиц спецтехники. Пассажиры, ожидающие отправления состава более четырех часов, обеспечиваются питанием.

Ранее отмечалось, что среди задерживаемых поездов оказались № 233 Новороссийск — Москва, № 155 Анапа — Москва и № 479 Сухум — Санкт-Петербург. Помимо подстанции, перестали работать автоматические устройства регулировки движения.