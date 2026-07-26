Главком ВМФ раскрыл новые детали о российском «Посейдоне»

В составе Военно-морского флота России уже находится носитель ядерного беспилотного подводного аппарата «Посейдон», заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев в эфире «Военной приемки» на Rutube. Он добавил, что атомные подводные лодки проекта «Борей» с ракетами «Булава» будут служить стране в ближайшие 30–40 лет.

У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат. И, конечно же, уже в составе военно-морского флота такой носитель есть. Об этом публично говорил и руководитель нашей страны, — заявил Моисеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин, принимая доклад от командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, заявил, что разработка перспективных систем вооружения «Посейдон» и «Буревестник» находится на финальной стадии. Он отметил, что в ближайшее время эти уникальные комплексы должны быть поставлены на боевое дежурство.

Кроме того, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российский арсенал не ограничивается системами «Орешник» и «Посейдон». Он сообщил, что в стране существуют и другие перспективные образцы вооружений, подчеркнув постоянное развитие отечественных оборонных технологий.