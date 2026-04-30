Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается «Орешником»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается системами «Орешник» и «Посейдон». Выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», которая транслируется во «ВКонтакте», он сообщил, что в стране есть и другие перспективные образцы вооружений, подчеркнув постоянное развитие отечественных оборонных технологий.

В настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника. <…> Так вот, у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас, — отметил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что Соединенные Штаты являются основным геополитическим соперником России. По его словам, у Москвы и Вашингтона всегда складывались непростые отношения.

Также Медведев сообщил, что десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией. По его словам, они напрямую руководят действиями противника, дают цели для ударов и поставляют вооружение.

До этого зампредседателя Совбеза заявил, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове,