30 апреля 2026 в 11:39

Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается «Орешником»

Российские ракеты «Орешник» на тягаче-прицепе Российские ракеты «Орешник» на тягаче-прицепе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что арсенал России не ограничивается системами «Орешник» и «Посейдон». Выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», которая транслируется во «ВКонтакте», он сообщил, что в стране есть и другие перспективные образцы вооружений, подчеркнув постоянное развитие отечественных оборонных технологий.

В настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника. <…> Так вот, у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас, — отметил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что Соединенные Штаты являются основным геополитическим соперником России. По его словам, у Москвы и Вашингтона всегда складывались непростые отношения.

Также Медведев сообщил, что десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией. По его словам, они напрямую руководят действиями противника, дают цели для ударов и поставляют вооружение.

До этого зампредседателя Совбеза заявил, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове,

Мюзикл «Маяковский» состоится в Театре на Малой Ордынке
Девять человек пострадали и один погиб в жутком ДТП на Алтае
«Они геморройные»: Лолита объяснила, почему не пойдет замуж за олигарха
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

