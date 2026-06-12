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12 июня 2026 в 17:53

Белоусов рассказал о производстве прицелов для ВС России

Белоусов: в России наращивается производство тепловизионных прицелов «Зарница»

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Вячеслав Прокофьев /РИА Новости
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Производство тепловизионных прицелов «Зарница» для ПЗРК «Верба» увеличивается, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с участниками СВО. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, текущего объема выпуска пока недостаточно.

Для «Вербы» есть специальный тепловизор, «Зарница» называется. Их производство, я сейчас цифры не буду называть под камерой, но в общем недостаточно пока. Мы наращиваем, мы знаем эту всю историю, проблему эту знаем. Сейчас наращиваем производство «Зарницы», — сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 июня средства ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Дроны нейтрализовали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Крыму.

До этого новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали во время парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. ЗРК способен выполнять высотный перехват баллистических ракет. Также «Прометей» может сбивать аэродинамические цели.

Андрей Белоусов
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