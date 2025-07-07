Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 12:42

Оружейные прицелы на 29 млн рублей нашли в Шереметьево

В Шереметьево у жителя Катара изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оружейные прицелы и кронштейны для их крепления на сумму 29 млн рублей обнаружили в багаже иностранного пассажира в Шереметьево, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Мужчина следовал рейсом в Катар. Сотрудники московского аэропорта организовали проверку.

Шереметьевские таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн рублей в багаже иностранца, вылетавшего в Катар, — говорится в сообщении.

В отношении пассажира составили протокол об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. В случае признания вины ему может грозить штраф в размере от половины до двукратной стоимости изъятой продукции. Изъятое оборудование направлено на экспертизу. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники таможни пресекли ввоз в Россию крупной партии запрещенных веществ, которую пытались переправить через границу в цветах из Эквадора. Объем изъятых наркотиков на черном рынке мог стоить до 200 млн рублей.

До этого крупная партия наркотиков была обнаружена в порту Санкт-Петербурга в грузе с бананами из Латинской Америки. Общая стоимость найденных веществ оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Уточняется, что на борту корабля находились 50 брикетов, по килограмму каждый.

ФТС
Шереметьево
оружие
прицелы
Катар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал погибшего работником ради выплат семье
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.