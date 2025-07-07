Оружейные прицелы на 29 млн рублей нашли в Шереметьево В Шереметьево у жителя Катара изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов

Оружейные прицелы и кронштейны для их крепления на сумму 29 млн рублей обнаружили в багаже иностранного пассажира в Шереметьево, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Мужчина следовал рейсом в Катар. Сотрудники московского аэропорта организовали проверку.

Шереметьевские таможенники обнаружили партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления на 29 млн рублей в багаже иностранца, вылетавшего в Катар, — говорится в сообщении.

В отношении пассажира составили протокол об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. В случае признания вины ему может грозить штраф в размере от половины до двукратной стоимости изъятой продукции. Изъятое оборудование направлено на экспертизу. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники таможни пресекли ввоз в Россию крупной партии запрещенных веществ, которую пытались переправить через границу в цветах из Эквадора. Объем изъятых наркотиков на черном рынке мог стоить до 200 млн рублей.

До этого крупная партия наркотиков была обнаружена в порту Санкт-Петербурга в грузе с бананами из Латинской Америки. Общая стоимость найденных веществ оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Уточняется, что на борту корабля находились 50 брикетов, по килограмму каждый.