«Как мухи»: Путин сообщил, что знает о проблеме БПЛА на передовой

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дронов на передовой очевидна, поскольку они постоянно мешают солдатам, не позволяя им сосредоточиться на боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО. Путин уточнил, что не будет вдаваться в детали.

Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет, они нам все время об этом говорят, ну каждый день, вот поверьте мне, каждый божий день о том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна, — сказал президент.

Также Путин назвал эффективной работу «народного ОПК». Он заверил, что российским «кулибиным» будет оказана прямая поддержка. По его словам, наиболее востребованные на передовой виды вооружений вносятся в гособоронзаказ.

Ранее источник в группировке войск заявил, что силы противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили за ночь 72 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По его словам, дроны летели в сторону приграничных регионов России.

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