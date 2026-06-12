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12 июня 2026 в 17:18

«Как мухи»: Путин сообщил, что знает о проблеме БПЛА на передовой

Путин назвал понятной проблему с дронами на передовой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что проблема дронов на передовой очевидна, поскольку они постоянно мешают солдатам, не позволяя им сосредоточиться на боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО. Путин уточнил, что не будет вдаваться в детали.

Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет, они нам все время об этом говорят, ну каждый день, вот поверьте мне, каждый божий день о том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна, — сказал президент.

Также Путин назвал эффективной работу «народного ОПК». Он заверил, что российским «кулибиным» будет оказана прямая поддержка. По его словам, наиболее востребованные на передовой виды вооружений вносятся в гособоронзаказ.

Ранее источник в группировке войск заявил, что силы противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили за ночь 72 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По его словам, дроны летели в сторону приграничных регионов России.

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