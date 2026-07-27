Путин раскрыл, чем чреват рост экономики России

Россия стремится к росту собственной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. По его словам, это чревато инфляцией. Запись трансляции идет на сайте нижней палаты парламента.

По темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий, — заявил Путин.

Президент отметил важный плюс нынешней политики. С его слов, российские экономическая и финансовая системы стабильны. Лидер России назвал ценной эту устойчивость. Она помогает развивать промышленность страны, в особенности оборонную отрасль. Стабильность также поддерживает решение социальных вопросов.

Ранее Путин назвал укрепление обороны России, решение социальных задач и поддержку экономики приоритетами бюджета на следующие три года. Он также назвал важной помощь ведущим отечественным компаниям, малому и среднему бизнесу и рынку труда.