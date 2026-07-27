Лукашенко назвал сферу, где Россия и Белоруссия могут «сделать толковое» Лукашенко предложил России сотрудничество в биотехнологиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объединить усилия с Россией в сфере биотехнологий и глубокой переработки зерна, сообщается на официальном сайте главы государства по итогам встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Белорусский лидер подчеркнул необходимость выстраивания прямых связей между регионами двух стран для ускорения реализации совместных проектов.

Хорошо, что побывали в БНБК. Хотел вас просить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия. <...> И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Белоруссии, должно работать в едином ключе. <...> С Россией мы на этой базе можем чего-то сделать толковое, — сказал Лукашенко.

В ходе визита в Минск российский полпред посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Щеголев высоко оценил уровень производства и квалификацию сотрудников предприятия, отметив, что продовольственная безопасность Союзного государства в данном направлении находится в надежных руках.

Глава Белоруссии признал, что республика несколько отстала в этой отрасли, однако советские наработки сохранились в России. Он выразил уверенность, что на базе существующих мощностей страны смогут создать продукт с высокой добавленной стоимостью. Для этого Лукашенко рекомендовал развивать прямое межрегиональное взаимодействие, позволяющее минимизировать влияние бюрократии.

Ранее Лукашенко призвал горожан Белоруссии помочь аграриям с уборкой урожая из-за сложных погодных условий. Глава государства также потребовал строго соблюдать технологические сроки проведения полевых работ для сохранения посевов.