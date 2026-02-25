Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России

Экспериментальный правовой режим необходимо применить к биотехнологиям, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на Форуме будущих технологий, глава государства подчеркнул, что подобный опыт уже доказал свою эффективность в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта, передает пресс-служба Кремля.

Как и в любом передовом направлении нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни, — заявил Путин.

Ранее президент России выступил с инициативой о создании в регионах сети центров инженерных разработок в сфере биоэкономики. Это позволит обеспечить отрасль необходимыми кадрами, отметил глава государства. По замыслу лидера, такие центры должны стать ключевыми участниками национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Вместе с этим Путин заявил о серьезных успехах России в создании цифровых платформ. Страна готова предложить свои передовые наработки всему миру, подчеркнул президент. По его словам, отечественные решения в цифровой сфере отвечают самым высоким международным требованиям и способны внести вклад в глобальное развитие.