Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня Путин: Россия создает цифровые решения мирового уровня и готова ими делиться

Россия достигла значительных успехов в разработке цифровых платформ и готова предложить свои наработки всему миру, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий. По его словам, которые приводит Кремль, отечественные разработки в цифровой сфере соответствуют самым высоким международным стандартам и могут быть полезны для глобального развития.

В этой сфере Россия создает решения мирового уровня. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества, — сказал глава государства.

Путин, выступая на форуме, также заявил о необходимости применить к биотехнологиям экспериментальный правовой режим. Глава государства подчеркнул, что подобный опыт уже доказал свою эффективность в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта.

Кроме того, российский лидер предложил создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, что позволит насытить сферу кадрами. По его словам, эти центры должны стать полноправными участниками национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».