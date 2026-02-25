Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий предложил создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, что позволит насытить сферу кадрами. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, эти центры должны стать полноправными участниками национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики, — подчеркнул глава государства.

По мнению российского лидера, такие центры сократят путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. Кроме того, они откроют доступ к приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» в декабре 2025 года. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, биоэкономика способствует развитию химии, пищевой промышленности, энергетики, медицины, экологии и сельскохозяйственной отрасли.