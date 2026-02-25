Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:59

Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами

Путин поручил создать сеть центров инженерных разработок в биоэкономике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий предложил создать в регионах сеть центров инженерных разработок в биоэкономике, что позволит насытить сферу кадрами. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, эти центры должны стать полноправными участниками национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики, — подчеркнул глава государства.

По мнению российского лидера, такие центры сократят путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. Кроме того, они откроют доступ к приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» в декабре 2025 года. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, биоэкономика способствует развитию химии, пищевой промышленности, энергетики, медицины, экологии и сельскохозяйственной отрасли.

Владимир Путин
Россия
разработки
центры
нацпроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.