18 марта 2026 в 01:35

В Тегеране озвучили, когда и как пройдут похороны Лариджани

Fars: Лариджани похоронят 18 марта в Тегеране вместе с генерал-майором Солеймани

Али Лариджани Али Лариджани Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press
Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране, пишет агентство Fars. Вместе с ним будет похоронен глава военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани, также убитый 17 марта.

Кроме того, Иран простится с сыном Лариджани Мортаза, убитым при той же атаке, что и отец. Также похоронят моряков фрегата Dena, которые погибли в результате торпедной атаки американской подводной лодки у берегов Шри-Ланки. Все они будут преданы земле в один день.

Церемония прощания станет демонстрацией единства перед лицом противника. Иран продолжает нести тяжелые потери, но не намерен сдаваться.

Ранее ситуацию прокомментировал президент Ирана Масуд Пезешкиан, который пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.

До этого политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов обратил внимание, что несмотря на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и значительной части военного руководства в первые часы нападения США на Исламскую Республику, план Вашингтона не сработал. Иран не погрузился в хаос и, как уже очевидно, сумел дать достойный отпор агрессору.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

