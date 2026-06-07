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07 июня 2026 в 21:16

Назван главный кандидат на пост основного тренера «Урала»

Журналист Карпов назвал Ролана Гусева главным кандидатом на пост тренера «Урала»

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Российский тренер Ролан Гусев, ранее занимавший пост главного наставника ФК «Динамо», рассматривается в качестве основного кандидата на должность основного тренера екатеринбургского «Урала», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов. По информации источника, на этой неделе президент клуба Григорий Иванов встретился с экс-тренером бело-голубых.

Как уточнил Карпов, Гусев намерен возглавить «шмелей», если будет учтено финансирование под задачу выхода в РПЛ и приобретении порядка семи новых футболистов. Вопрос о его назначении может быть решен уже на следующей неделе.

По итогам сезона-2025/2026 «Урал» занял третье место в таблице Лиги Pari и проиграл в переходных матчах за право на участие в РПЛ махачкалинскому «Динамо» (0:3 по сумме двух игр).

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что руководству «Динамо» следует вспомнить, как тренер Сандро Шварц покидал клуб в 2022 году. Ветеран считает, что тренеру следует объясниться перед болельщиками.

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