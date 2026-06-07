В СПЧ раскрыли, сможет ли ИИ заменить живых журналистов Глава СПЧ Фадеев: ИИ не под силу заменить живых журналистов

Искусственный интеллект не способен полностью заместить живого журналиста, это принципиально невозможно, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Глава СПЧ убежден, что настоящая журналистика строится на личном присутствии профессионала на месте события.

Это невозможно, искусственный интеллект не заменит журналиста. Главная идея журналистики: если что-то случилось — происшествие, заседание Государственной думы, — журналист, профессионал приезжает на место, описывает, что произошло, разговаривает с очевидцами, излагает это тем людям, которые не могут туда поехать и это посмотреть, — сказал он.

Фадеев отметил, что нейросеть также не справится с проведением интервью, ведь эта работа требует живого контакта с собеседником и учета эмоциональной составляющей. В случае выполнения искусственным интеллектом рутинных задач за репортеров начинающие работники пера утратят возможность постигать азы данной профессии, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, заявил, что процесс замены малоквалифицированных сотрудников системами искусственного интеллекта носит необратимый и неизбежный характер. Глава государства отметил, что стремительное внедрение нейросетей способно привести к полному исчезновению целых профессиональных категорий.