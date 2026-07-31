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31 июля 2026 в 13:12

СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека запросит у Росфинмониторинга и Минюста расширенные комментарии о правилах пользования Telegram, заявила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, после внесения бизнесмена Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов существуют определенные риски пользования мессенджером.

Складывается впечатление, что до конца риски никто не понимает. <...> Мы попросим более конкретных, более расширенных комментариев от Росфинмониторинга и от Минюста, — отметила Меркачева.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил мнение, что если Дуров будет оставаться у руля Telegram, то платформа может повторить путь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В случае публичного отказа бизнесмена от мессенджера претензий к ресурсу не будет, считает эксперт.

Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов 30 июля. Предприниматель указан в соответствующем списке под номером 6895. До этого ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, обвинение связано с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями.

Власть
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Россия
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Росфинмониторинг
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