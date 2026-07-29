В России может измениться закон из-за дела с нападением на ученого Зезина Член СПЧ Кабанов предложил строже наказывать за насилие на глазах у детей

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних, после резонансного дела о нападении на директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиту Зезина. В беседе с NEWS.ru член СПЧ отметил, что текущая судебная практика не всегда в полной мере учитывает психологическую травму, которую получают дети, ставшие невольными свидетелями жестоких сцен.

В случае, если тяжкие преступления, связанные с насилием, совершаются на глазах у детей, это должно быть отягощающим фактором при вынесении приговора. Это интересная мысль, и мы с коллегами подумаем, как это реализовать. Возможно, это действительно стоит внести в перечень отягощающих обстоятельств, — сказал Кабанов.

Ранее руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личности всех участников конфликтной ситуации с Зезиным, умершим вскоре после избиения, установлены. Мужчина скончался 22 июля на 68-м году жизни.