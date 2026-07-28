Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены В Екатеринбурге установили личности участников конфликта с ученым Зезиным

Личности всех участников конфликтной ситуации с ученым-аграрием Никитой Зезиным, умершим вскоре после избиения в Свердловской области, установлены, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Мужчина скончался 22 июля на 68-м году жизни.

Личности всех участников конфликтной ситуации сотрудниками полиции Екатеринбурга установлены по горячим следам. В настоящее время тщательное разбирательство проводят представители МВД и регионального СК РФ, — сообщил Горелых.

По данным депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, Зезин с заместителем осматривали поля и увидели детей на квадроциклах, которые уничтожали посевы. Ученые взяли телефон родителей, договорились довезти детей до института. Вечером к зданию подъехали четыре машины, вышедшие из них люди, в том числе отец детей, перешли к агрессивным действиям. По словам Вегнера, после побоев и стресса сердце ученого не выдержало, через несколько дней он скончался.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что напавшим на Зезина грозит до 15 лет лишения свободы. По его словам, следствию предстоит определить наличие преступного умысла у фигурантов дела.