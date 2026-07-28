Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 17:42

Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены

В Екатеринбурге установили личности участников конфликта с ученым Зезиным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Личности всех участников конфликтной ситуации с ученым-аграрием Никитой Зезиным, умершим вскоре после избиения в Свердловской области, установлены, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Мужчина скончался 22 июля на 68-м году жизни.

Личности всех участников конфликтной ситуации сотрудниками полиции Екатеринбурга установлены по горячим следам. В настоящее время тщательное разбирательство проводят представители МВД и регионального СК РФ, — сообщил Горелых.

По данным депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, Зезин с заместителем осматривали поля и увидели детей на квадроциклах, которые уничтожали посевы. Ученые взяли телефон родителей, договорились довезти детей до института. Вечером к зданию подъехали четыре машины, вышедшие из них люди, в том числе отец детей, перешли к агрессивным действиям. По словам Вегнера, после побоев и стресса сердце ученого не выдержало, через несколько дней он скончался.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что напавшим на Зезина грозит до 15 лет лишения свободы. По его словам, следствию предстоит определить наличие преступного умысла у фигурантов дела.

Регионы
Свердловская область
смерти
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы команды в РПЛ
Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине
Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем
Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в песчаном карьере
«Мы не можем»: Мерц признался, почему Германия не встанет против Израиля
Миллионы с марафонов Блиновской потратили на разведение рыбы в Вологде
Раскрыто, когда в Липецком крае можно заправлять машины без учета номеров
Врач предупредил о смертельной опасности стресса от побоев
Иран придумал наказание для стран-сторонников Трампа
В Госдуме заговорили об изменениях в порядке пересдачи ЕГЭ
Эксперт объяснил агрессивную позицию Украины по отношению к Ирану
Украинский дрон атаковал частный дом и ранил четырех человек
Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены
В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины
В Берлине выросло число пострадавших в результате теракта
В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа
«Водитель мог остановить»: друг погибшего мальчика о трагедии с воротами
Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников
Израиль уничтожил более 20 деревень на юге Ливана
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.