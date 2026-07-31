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31 июля 2026 в 08:37

Стало известно, что грозит Telegram после признания Дурова экстремистом

Глава совета ФРЦЭ Клименко: Telegram может повторить путь экстремистской Meta

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Если основатель Telegram Павел Дуров будет оставаться у руля мессенджера, то платформа может повторить путь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), рассказал NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко. По его словам, в случае публичного отказа бизнесмена от Telegram претензий к ресурсу не будет.

Если Павел Дуров будет оставаться у руля Telegram, то это называется длящееся преступление. Можно ожидать, что мессенджер повторит путь экстремистской Meta. В обозримом будущем риски для пользователей Telegram, которые совершают финансовые операции, попасть в ловушку террористов будут достаточно высокими. Если Telegram признают экстремистским мессенджером, то все наши «звездочки» внезапно превратятся в финансирование террористов, — высказал мнение эксперт.

Ранее Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Предпринимателю предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также экстремистскими организациями для подготовки преступлений на территории РФ.

Общество
Telegram
Павел Дуров
Росфинмониторинг
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