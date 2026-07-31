Собака разодрала ребенку лицо на детской площадке

В Калининградской области семилетняя девочка получила травмы после нападения собаки на детской площадке, сообщает пресс-служба областного суда в социальной сети «ВКонтакте». После укуса ребенку потребовалась медицинская помощь, врачи наложили ей швы на лицо.
Инцидент произошел 4 июля в Гвардейске на улице Воинов-Интернационалистов. Собака неизвестной породы среднего размера набросилась на девочку, схватила ее за кофту и укусила за щеку. После произошедшего прокурор Гвардейского района обратился в суд с иском к владельцу животного о взыскании 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Исковое заявление сейчас находится на рассмотрении. В суде решается вопрос о назначении даты заседания.
Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца. Инцидент произошел во время возвращения семьи с прогулки, ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По словам матери мальчика, собака вместо атаки другого пса обошла пострадавших и вцепилась ребенку в ноги.