Собака разодрала ребенку лицо на детской площадке Собака укусила девочку за лицо на детской площадке в Калининградской области

В Калининградской области семилетняя девочка получила травмы после нападения собаки на детской площадке, сообщает пресс-служба областного суда в социальной сети «ВКонтакте». После укуса ребенку потребовалась медицинская помощь, врачи наложили ей швы на лицо.

Инцидент произошел 4 июля в Гвардейске на улице Воинов-Интернационалистов. Собака неизвестной породы среднего размера набросилась на девочку, схватила ее за кофту и укусила за щеку. После произошедшего прокурор Гвардейского района обратился в суд с иском к владельцу животного о взыскании 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исковое заявление сейчас находится на рассмотрении. В суде решается вопрос о назначении даты заседания.