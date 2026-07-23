Бультерьер набросился на трехлетнего мальчика и его отца Бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца в Ленинградской области

Бультерьер атаковал трехлетнего мальчика и его отца во Всеволожском районе Ленинградской области, передает 78.ru. Инцидент произошел 20 июля, когда мужчина с сыном возвращались с прогулки с собакой. В результате ребенок оказался в больнице с тяжелыми травмами.

По словам матери ребенка Юлии, бультерьер не стал нападать на пса. Вместо этого он начал обходить пострадавших со стороны мальчика, после чего вцепился ребенку в ноги.

Он (бультерьер. — NEWS.ru) начал подбираться к лицу ребенка. Муж сразу прижал сына к себе и поднял его на руки. Но собака схватила мальчика за ноги, буквально вырвала его из рук отца, — сообщила женщина.

Ранее писательница Дарья Донцова рассказала, что на ее внука напала собака. По ее словам, инцидент произошел, когда семилетний мальчик играл у ворот дома в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель с питомцем, пес неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика.

До того московская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела после нападения американских булли на пятилетнего ребенка в Московской области. Инцидент произошел 19 июля в Павловском Посаде.