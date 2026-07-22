Внука Донцовой сильно покусала собака: что с ним, как это произошло, версии

Внука Донцовой сильно покусала собака: что с ним, как это произошло, версии

Писательница Дарья Донцова рассказала, что на ее внука напала собака. Что известно, как это произошло, сильно ли пострадал ребенок, какие озвучиваются версии?

Как внука Донцовой покусала собака

По словам Донцовой, ее семилетний внук подвергся нападению чужой собаки, когда играл у ворот дома в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель с питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика.

«Животное накинулось на ребенка, повалило его, стало рвать голову мальчика», — написала Донцова.

Хозяин, как утверждается, проигнорировал происходящее и даже не попытался оттащить пса. На помощь мальчику пришел случайный прохожий. Мужчина отогнал собаку, сам получил укусы, но отнес испуганного мальчика домой.

Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. Мальчик напуган, боится посторонних людей и отказывается от еды. Писательница заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением на владельца животного.

По словам Донцовой, с этой собакой уже были подобные инциденты.

«[Животное] не раз нападало на жителей деревни Дубцы. Люди писали заявления в полицию, но никаких мер принято не было. И сейчас оно покалечило несовершеннолетнего ребенка», — отметила писательница.

Что сказал хозяин собаки, другая версия

Владелец собаки заявил, что пытался оттащить животное, пишет Telegram-канал «112». Мужчина по имени Алексей рассказал, что инцидент произошел, когда он возвращался с прогулки.

По его версии, несколько детей, среди которых был внук Донцовой, катались на квадроцикле. В какой-то момент мальчик слез с техники и побежал к собаке, после чего животное набросилось на него, повалило на землю и стало кусать. Хозяин утверждает, что пытался оттащить пса за поводок, но сразу остановить его не смог.

По словам Алексея, он привязал собаку к столбу, попытался оказать ребенку помощь и вызвать скорую. Родители мальчика, как утверждает мужчина, приехали примерно через 10 минут и самостоятельно отвезли сына в больницу. Сейчас хозяин собаки пытается связаться с семьей пострадавшего, чтобы предложить помощь.

Какая ответственность грозит хозяину

Донцова намерена подать в суд на владельца собаки. По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что хозяин собаки должен оплатить пострадавшему ребенку лечение. Также владельцу животного придется компенсировать моральный вред. По его словам, в таких случаях речь идет исключительно о материальной компенсации, а не об уголовном преследовании.

«Это гражданско-правовая ответственность. Говорить, что здесь совершено какое-либо преступление, не приходится», — сказал Багатурия.

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