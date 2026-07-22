Адвокат ответил, что грозит владельцу собаки за нападение на внука Донцовой

Хозяин собаки, покусавшей внука писательницы Дарьи Донцовой, должен оплатить пострадавшему ребенку лечение, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он добавил, что также владельцу животного придется компенсировать моральный вред. По его словам, в таких случаях речь идет исключительно о материальной компенсации, а не об уголовном преследовании.

Что грозит владельцу покусавшей внука Донцовой собаки? Прежде всего, владелец животного, которое укусило человека, несет материальную ответственность за причиненный вред. То есть он оплачивает лечение и реабилитацию. Впоследствии нужно выплатить компенсацию морального вреда. То есть это гражданско-правовая ответственность. Говорить, что здесь совершено какое-либо преступление, не приходится, — пояснил Багатурия.

Ранее Донцова рассказала, что ее семилетний внук пострадал от нападения чужой собаки. По ее словам, инцидент произошел, когда ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика.