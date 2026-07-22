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22 июля 2026 в 13:26

Адвокат ответил, что грозит владельцу собаки за нападение на внука Донцовой

Адвокат Багатурия: хозяин покусавшей внука Донцовой собаки оплатит лечение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хозяин собаки, покусавшей внука писательницы Дарьи Донцовой, должен оплатить пострадавшему ребенку лечение, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он добавил, что также владельцу животного придется компенсировать моральный вред. По его словам, в таких случаях речь идет исключительно о материальной компенсации, а не об уголовном преследовании.

Что грозит владельцу покусавшей внука Донцовой собаки? Прежде всего, владелец животного, которое укусило человека, несет материальную ответственность за причиненный вред. То есть он оплачивает лечение и реабилитацию. Впоследствии нужно выплатить компенсацию морального вреда. То есть это гражданско-правовая ответственность. Говорить, что здесь совершено какое-либо преступление, не приходится, — пояснил Багатурия.

Ранее Донцова рассказала, что ее семилетний внук пострадал от нападения чужой собаки. По ее словам, инцидент произошел, когда ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика.

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