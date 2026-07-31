Володин напомнил о законах, вступающих в силу в августе Володин: закон об индексации накопительных пенсий вступит в силу в РФ с августа

Сразу несколько законов вступают в силу в России в августе, заявил в своем канале на платформе МАКС председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, прежде всего речь идет об индексации накопительных пенсий и срочных выплат.

Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тыс. граждан, — отметил парламентарий.

Также вступает в силу закон, направленный на защиту граждан от мошенников. Согласно документу, будет введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Кроме того, участники добровольческих формирований с августа получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам, добавил Володин. Помимо всего прочего, с 1 августа устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через портал «Госуслуги» для россиян, которые на нем зарегистрированы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что в квитанциях ЖКХ с 1 августа не ожидается никаких изменений. Так она отреагировала на слухи о том, что в платежках за коммунальные услуги введут разделение на категории «ремонт» и «содержание имущества».