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31 июля 2026 в 09:25

Володин напомнил о законах, вступающих в силу в августе

Володин: закон об индексации накопительных пенсий вступит в силу в РФ с августа

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сразу несколько законов вступают в силу в России в августе, заявил в своем канале на платформе МАКС председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, прежде всего речь идет об индексации накопительных пенсий и срочных выплат.

Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тыс. граждан, — отметил парламентарий.

Также вступает в силу закон, направленный на защиту граждан от мошенников. Согласно документу, будет введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Кроме того, участники добровольческих формирований с августа получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам, добавил Володин. Помимо всего прочего, с 1 августа устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через портал «Госуслуги» для россиян, которые на нем зарегистрированы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что в квитанциях ЖКХ с 1 августа не ожидается никаких изменений. Так она отреагировала на слухи о том, что в платежках за коммунальные услуги введут разделение на категории «ремонт» и «содержание имущества».

Власть
Россия
Вячеслав Володин
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пенсии
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