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27 июля 2026 в 15:20

Володин раскрыл, когда назовут нового кандидата на пост спикера Госдумы

Володин предложил обсудить кандидатуру спикера Госдумы, когда придет время

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вопрос о том, кто именно возглавит следующий, девятый созыв Государственной думы, будет обсуждаться позже, когда для этого наступит подходящий момент, заявил председатель Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин. Трансляция заседания с его участием шла на сайте нижней палаты парламента.

Время придет, будем обсуждать эту тему, — сказал Володин.

Политик добавил, что сам вопрос находится «в повестке президента». Однако те решения, которые он принимает, для него «не обсуждаются».

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил Володину орден «За доблестный труд». Председателя Госдумы наградили за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Президент также заявил, что депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей. Путин отметил, что парламентарии проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы. Даже в непростых условиях депутаты действовали профессионально и уверенно.

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