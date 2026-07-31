Звезда сериала «СашаТаня» поделилась секретом крепких отношений

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина призналась в беседе с «Леди Mail», что ее крепкие отношения с партнером построены на взаимопонимании, искренности и поддержке друг друга. По словам актрисы, она не стремится выставлять свою жизнь напоказ и демонстрировать любимого человека.

[Мой избранник] образован, мудр, старше меня, а я благодаря профессии умею контролировать эмоции и анализировать их, все это помогает экологично проходить конфликты, искать баланс и уступать друг другу. Мы вместе не из-за бытовой безысходности, когда люди живут под одной крышей, только потому что им некуда уехать. У нас исключены манипуляции друг другом. Мы вместе только потому, что нам хорошо вместе. Мы команда, друзья, поддержка, — поделилась Ланина.

Ранее звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова призналась, что ее крепкий брак с актером Виталием Кудрявцевым построен на взаимопонимании и полном принятии друг друга. Пара вместе уже больше 12 лет.