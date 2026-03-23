Звезда сериала «Склифосовский» раскрыла секрет своего крепкого брака

Актриса Куликова призналась, что ее брак построен на полном принятии друг друга

Мария Куликова Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова призналась в беседе с «Леди Mail», что ее крепкий брак с актером Виталием Кудрявцевым построен на взаимопонимании и полном принятии друг друга. Пара вместе уже больше 12 лет.

Это лотерея, в которой мы с мужем вытащили счастливый билет. Я понимаю, что мне повезло встретить человека, рядом с которым мне не надо меняться, а можно расслабиться и просто получать удовольствие от жизни. Ведь у меня раньше не было таких отношений, в которых ко мне бы так нежно и бережно относились, — рассказала Куликова.

Она отметила, что готовка для любимого человека и забота о нем — это не работа, а настоящее удовольствие. Актриса добавила, что не переносит конфликтов и старается сохранять спокойную атмосферу в доме. По ее словам, ей легко признать вину, если она действительно была неправа.

Ранее актер Илья Любимов рассказал, что его брак с актрисой Екатериной Вилковой основывается на совместном ведении всех дел. Пара вместе уже 15 лет. По словам Любимова, в отношениях нужно в первую очередь думать не о себе, а о своем партнере.

