В Госдуме придумали, как сократить количество разводов в России Депутат Останина: в России нужно ввести бесплатную медиацию при разводе

В России следует ввести обязательное участие бесплатного медиатора в процессе развода, заявила ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Это, по ее словам, должно помочь супругам избежать поспешных решений и сохранить семью, особенно если в ней есть дети.

В настоящее время супругам предоставляется трехмесячный срок для примирения перед разводом. Однако в этот период они часто просто ждут завершения процедуры, не получая необходимой поддержки. Останина предлагает, чтобы органы власти уделяли больше внимания сохранению семейных отношений и предоставляли бесплатную процедуру медиации, финансируемую из государственного бюджета.

Органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить семью. <…> Должна быть процедура за бюджетный счет, бесплатная для самих супругов, — сказала депутат.

Медиатор — это специалист, который работает независимо и профессионально, помогая людям, находящимся в конфликте, найти выход из ситуации без обращения в суд. Он помогает создать атмосферу, в которой стороны могут спокойно обсудить свои разногласия и прийти к компромиссу.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что жителям Москвы доступны сервисы медиации, благодаря которым можно наладить отношения с близкими. Она объяснила, что в таком сервисе специалисты помогают семьям решить внутренние проблемы.