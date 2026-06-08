Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими Заммэра Ракова: в Москве работают сервисы медиации

В Москве жителям доступны сервисы медиации, благодаря которым можно наладить отношения с близкими, рассказала «Вечерней Москве» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она объяснила, что в таком сервисе специалисты помогают семьям решить внутренние проблемы.

Москва стала пионером в развитии государственной медиации. Мы видим, что близкие люди даже в сложных конфликтных ситуациях готовы договориться, если им помочь. Поэтому теперь каждая столичная семья может обратиться к профессиональному медиатору, чтобы разрешить внутренний спор, — рассказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что такая услуга доступна супругам, а также детям и родителям. По ее словам, даже если брак невозможно сохранить, медиация помогает сделать процесс развода более экологичным.

Ранее руководитель Центра медиации Ольга Грачева рассказала, что московским семьям упростили запись на консультацию. Теперь горожане смогут получить помощь через цифровой сервис столичной соцзащиты.