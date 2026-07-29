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29 июля 2026 в 14:04

В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств

Депутат Госдумы Свинцов: все сервисы знакомств должны быть верифицированы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, среди пользователей должны быть люди с «понятной биографией».

Я считаю, что государство должно принять меры, и все сервисы знакомств должны быть верифицированными. То есть государство должно обязать все сервисы, чтобы все, кто там размещает свои аккаунты и ведет переписку, чтобы это все были верифицированные, живые люди, с понятной биографией, — отметил Свинцов.

Депутат заявил, что не должно быть анонимных аккаунтов и сомнительных платформ. По его словам, под видом знакомства на подобных ресурсах могут скрываться мошенники.

Ранее ФСБ России сообщила, что 11 молодых людей, завербованных украинскими спецслужбами через знакомства в чат-боте «Дайвинчик / Leo» в Telegram, дали признательные показания. Задержанные рассказали о совершении преступлений, включая поджоги автозаправочных станций, и пояснили, что действовали под контролем анонимных кураторов.

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