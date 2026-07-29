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29 июля 2026 в 15:12

Основателя майнинговой компании арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал основателя BitRiver Рунца по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Основателю крупнейшей российской майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере, передает РБК. Следствие оценивает ущерб от поставок оборудования структурам холдинга En+ почти в 1 млрд рублей.

В связи с предъявлением нового обвинения Замоскворецкий районный суд Москвы 22 июля изменил бизнесмену меру пресечения. Вместо домашнего ареста предпринимателя отправили в следственный изолятор сроком на два месяца.

Уголовное дело связано со стратегическим проектом по развитию добычи криптовалют на базе доступной электроэнергии. Деятельность компании переросла в масштабные арбитражные разбирательства и расследование правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что основателю Bitriver предъявили обвинение в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налогов. Тогда Рунцу избирали меру пресечения в виде домашнего ареста. По оценкам к сентябрю 2024 года, состояние бизнесмена достигало 230 млн долларов (почти 17,5 млрд рублей).

Ранее также говорилось, что бывшему руководству транспортной группы Fesco вменяют хищение 885 млн рублей. Данная компания входит в число крупнейших логистических операторов страны.

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