Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 19:32

Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сумма растраты, которую вменяют бывшему председателю совета директоров транспортной группы Fesco Андрею Северилову и вице-президенту компании Борису Иванову, составила 885 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. В материалах дела также отмечается, что по данному делу в качестве подозреваемых проходят еще несколько человек.

Северилов и Иванов обвиняются в растрате в особо крупном размере, общая сумма которой составляет 885 млн рублей, — сказано в документе.

Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Она владеет собственным флотом, портовыми и терминальными комплексами на Дальнем Востоке и в Сибири.

Ранее РБК сообщило о задержании в Москве Северилова и Иванова. Как пишет агентство, следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу на два месяца.

До этого основателю майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В отношении бизнесмена избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом его состояние на сентябрь 2024 года оценивалось в 17,5 млрд рублей.

растраты
бизнес
Москва
компании
Fesco
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему малые города становятся центрами для логистических инноваций
Рютте раскрыл, с чем связана безопасность НАТО
Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож
Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома
Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей
На Украине раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
Суд огласил приговор пенсионеру, спалившему авто полиции на Арбате
Глава УАФ запросил встречу с президентом ФИФА из-за России
Захарова раскрыла, каким взглядом Эпштейн смотрел на Украину
Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
В Кремле раскрыли, какое событие подтолкнуло Путина к карьере разведчика
Новое поручение Путина, новые факты о поверке счетчиков: что дальше
Почему доверие становится решающим фактором в выборе поставщика топлива
В Минкультуры Украины захотели запретить литературу на русском языке
В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине
Верховная рада приняла волевое решение из-за диареи у депутатов
Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.