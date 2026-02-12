Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей

Сумма растраты, которую вменяют бывшему председателю совета директоров транспортной группы Fesco Андрею Северилову и вице-президенту компании Борису Иванову, составила 885 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. В материалах дела также отмечается, что по данному делу в качестве подозреваемых проходят еще несколько человек.

Северилов и Иванов обвиняются в растрате в особо крупном размере, общая сумма которой составляет 885 млн рублей, — сказано в документе.

Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Она владеет собственным флотом, портовыми и терминальными комплексами на Дальнем Востоке и в Сибири.

Ранее РБК сообщило о задержании в Москве Северилова и Иванова. Как пишет агентство, следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу на два месяца.

До этого основателю майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В отношении бизнесмена избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом его состояние на сентябрь 2024 года оценивалось в 17,5 млрд рублей.